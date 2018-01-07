Тарасова об Абхазии: дом, который снился всю жизнь

"Очень долгое время мне снился один и тот же сон: я бежала долго через какие-то препятствия, через леса, поля, реки, и потом преодолевала горы, и мой путь заканчивался возле прекрасного места – это река горная, мост и море. И вот представьте мой первый приезд в Абхазию. Это было зимой, когда минус 37 в Челябинске и плюс 20 в Абхазии. И то, что мне снилось — Гумистинский мост. Это место мне снилось всю мою жизнь", — рассказала она.

Полную версию беседы с Дарьей Тарасовой слушайте 7 января, в 18:45 в эфире радио Sputnik Абхазия.

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