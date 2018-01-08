Дизайнер Кутузова: создавайте свои правила в стиле

Российский дизайнер Юлия Кутузова рассказала в интервью радио Sputnik об основных модных трендах и антитрендах 2018 года.

"Если вы всю жизнь хотели почувствовать себя дивой, то 2018 год идеальное время для экспериментов… Мой любимый тренд — эклектика, как никогда на пике моды… " — сказала Кутузова.

"Смелее, риски теперь будут оправданы, а вот главный антитренд — неконтролируемое копирование модных веяний. Яркая индивидуальность и неповторимость образа — ключи к успеху. Будьте собой, создавайте собственные правила и предъявляйте на жизнь авторские права", — добавила дизайнер.

Обращаясь за помощью к профессионалу в области моды, клиент должен самостоятельно эмоционально подготовиться к походу к стилисту. Не каждый готов к тому, что кто-то посторонний будет копаться в его шкафу или давать какие-то советы. Стилисты также подчеркивают — Цена ни в коем случае не влияет на качество и уж тем более на стиль. Можно надеть всё, что угодно, но если опущены плечи, в глазах нет искры, а вы идете уставшей походкой, то никакой наряд вас не спасет.



