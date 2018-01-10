Дауров о развитии села: крестьяне не должны ездить в город за каждой мелочью

"Сельское хозяйство – это в первую очередь село. Если село не будет развиваться, социальный блок села, вся инфраструктура, медицина, торговая и культурная сфера, не будет развиваться и сельское хозяйство. Живущие на селе не должны за каждой мелочью ездить в город. Мы сегодня говорим о том, что село пустеет. Все это связано одно с другим. Это серьезная проблема для нас всех. В такой традиционной стране, как у нас, все связано с селом. Это и язык, и фольклор. Но сегодня много делается. Мы не все сразу можем охватить, но тем не менее делается немало", — сказал Дауров в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.



