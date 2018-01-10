17:16 10 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Дауров
© Sputnik

Дауров о развитии села: крестьяне не должны ездить в город за каждой мелочью

Радио
Получить короткую ссылку
137 0 0

Для того, чтобы в стране развивалось сельское хозяйство, нужно создавать условия для жителей сел и деревень, отметил в интервью на радио Sputnik Абхазия заместитель министра сельского хозяйства республики Владимир Дауров.

"Сельское хозяйство – это в первую очередь село. Если село не будет развиваться, социальный блок села, вся инфраструктура, медицина, торговая и культурная сфера, не будет развиваться и сельское хозяйство.  Живущие на селе не должны за каждой мелочью ездить в город. Мы сегодня говорим о том, что село пустеет. Все это связано одно с другим. Это серьезная проблема для нас всех. В такой традиционной стране, как у нас, все связано с селом. Это и язык, и фольклор. Но сегодня много делается. Мы не все сразу можем охватить, но тем не менее делается немало", — сказал Дауров в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Улицы Шымкента
    Пройдусь по Назарбаева

    Главную улицу Шымкента хотят переименовать в проспект Назарбаева – ранее в честь президента уже переименовали улицу Фурманова в Алматы.

  • Сувенирная монета с логотипами криптовалюты биткоин с сомовыми купюрами. Архивное фото
    Провальный обмен

    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

  • Центр занятости населения
    Работой обеспечены

    Количество безработных в Беларуси за год снизилось практически в полтора раза, свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты республики.

  • Шенгенская виза в паспорте
    Пускать не велено!

    Экс-глава МВД Латвии предложила радикальный метод борьбы со въездом нежелательных лиц - запретить им посещать все страны Шенгенской зоны.

  • Зимний Вильнюс, гололед
    Приграничное сотрудничество

    В Вильнюсе стартовал прием заявок на участие в программе приграничного сотрудничества между Литвой и Россией.

  • Поля, архивное фото
    Не сбылось

    Каковы показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с Евросоюзом: оправдались ли надежды республики на рост экспорта в ЕС?

  • Молоток судьи, архивное фото
    Допризывался

    Гражданин Таджикистана, приехавший в Подмосковье на заработки, предстанет перед судом за призывы в интернете к террористической деятельности.

  • Дмитрий Попов
    Между нами тает лед

    Визит президента Узбекистана в Таджикистан неоднократно откладывался, подготовка к нему идет непросто, но движение вперед есть, рассказал эксперт.

  • Агитаторы
    Усильте агитацию!

    Расходы Таллинна на госпропаганду выросли в 13 раз: более трех миллионов евро налогоплательщиков потратят на "предупреждение вредящей Эстонии информации".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева
Спортсменки и просто красавицы: кто запомнился в 2017 году
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Соцсети

Sputnikabkhazia