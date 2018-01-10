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Открытие сезона Московского академического театра сатиры
© Sputnik. Владимир Вяткин

Яковлева о Державине: без тени негатива к людям и к профессии

Радио
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2020

Народный артист России Михаил Державин скончался на 82 году жизни. Актриса Театра сатиры, в котором служил Державин, Алена Яковлева поделилась с радио Sputnik своими воспоминаниями об актере.

"Что говорить – очень жаль, очень грустно. Такого, как он, больше не будет. Светлый, позитивный, очень добрый, открытый, мягкий, без тени негатива к людям и к профессии. Такое солнце всегда приходило, мы всегда принимали его очень радостно. У него было прекрасное чувство юмора, про него можно рассказывать множество смешных историй, и вообще, о нем можно очень много вспоминать и говорить. Кроме того, что он замечательный артист, и человечески с ним было очень приятно, легко и всегда весело. Я никогда не слышала, чтобы он скандалил. Он мог немножко как-то вспылить, но это все было совершенно незло и необидно", – сказала радио Sputnik Алена Яковлева.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола. В 1969 году Державин перешел в Театр сатиры. За время работы там сыграл множество ролей, среди которых Елисеев в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в "Бане" Владимира Маяковского, Телятев в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Скалозуб в "Горе от ума" Александра Грибоедова.

В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", где сыграл гимназиста Женьку. Одна из наиболее запомнившихся его киноролей – в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.

Получил несколько орденов, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2006 году в Москве на Аллее российского кино рядом с "Мосфильмом" была открыта именная звезда Михаила Державина.

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Артист Михаил Державин скончался на 82 году жизни



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