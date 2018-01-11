Карди оглы о бое Чежия в Сочи: поборемся за рейтинг в мировом боксе

"3 февраля в рамках всемирной серии в Сочи планируем участвовать в бое. С соперником пока не определились. На этой неделе переговоры завершаться и будет все решено. Конечно же, мы будем запрашивать рейтинг для себя, чтобы в случае победы наш рейтинг вырос, поэтому соперника выбираем по рейтингу. Ведутся переговоры не только по сопернику, но и по условиям проведения. Батал Чежия полностью восстановился и преступил к тренировкам. В случае положительных переговоров, 15 января начнутся сборы", — сказал Карди оглы.