13:30 11 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Алик Карди оглы
© Sputnik / Томас Тхайцук

Карди оглы о бое Чежия в Сочи: поборемся за рейтинг в мировом боксе

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

Абхазский профессиональный боксер Батал Чежия готовится к очередному рейтинговому бою, который должен пройти в рамках мирового боксерского шоу в Сочи. Определился ли уже соперник нашего боксера, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал тренер спортсмена, президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

"3 февраля в рамках всемирной серии в Сочи планируем  участвовать в бое. С соперником пока не определились. На этой неделе переговоры завершаться и будет все решено. Конечно же, мы будем запрашивать рейтинг для себя, чтобы в случае победы наш рейтинг вырос,  поэтому соперника выбираем по рейтингу. Ведутся переговоры не только по сопернику, но и по условиям проведения.  Батал Чежия полностью восстановился и преступил к тренировкам. В случае положительных переговоров, 15 января начнутся сборы", — сказал Карди оглы.

По теме

Абхазский боксер Чежия планирует участие в боксерском шоу в Сочи



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Северной Осетии отстреливают волков
    Охота на хищника

    Кампания по борьбе с волками в Северной Осетии продолжится до 15 февраля – уже отстреляны 18 волков и более 30 шакалов.

  • Нефтяные насосы на Баилово, Баку, фото из архива
    Без потерь

    Падение добычи нефти в Азербайджане в ближайшие годы полностью будет компенсировано за счет роста мировых цен на "черное золото".

  • В Пунта-дель-Эсте открылась площадь Республики Армения.
    Статуя раздора

    Неприятная история омрачила знаменательное событие – открытие в курортном городе Пунта-дель-Эсте на юге Уругвая площади Армении.

  • ТЭЦ
    Падал черный снег

    Ассоциация экологических организаций Казахстана в ближайшее время проверит "черный" снег, который недавно выпал в Темиртау.

  • Значок мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
    Будем жаловаться!

    На инспекторов Главного управления по обеспечению дорожного движения МВД Кыргызстана теперь можно пожаловаться через мессенджер WhatsApp.

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото
    Еще проще

    Работа над упрощением визового режима для иностранцев будет продолжена в Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Рукопожатие, архивное фото
    Есть договоренность!

    Таджикистан и Узбекистан достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы – плотине Фархадской ГЭС.

  • Военнослужащий ВС РУ
    Вместе со всем миром!

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев теснее сотрудничать с зарубежными партнерами и активнее применять мировой опыт в вооруженных силах страны.

  • Лесозаготовка
    Лесное ЧП

    Лесная промышленность объявила чрезвычайную ситуацию в лесах Эстонии, вызванную теплой погодой и большим количеством выпавших осадков.

  • В Северной Осетии отстреливают волков
    Охота на хищника

    Кампания по борьбе с волками в Северной Осетии продолжится до 15 февраля – уже отстреляны 18 волков и более 30 шакалов.

  • Нефтяные насосы на Баилово, Баку, фото из архива
    Без потерь

    Падение добычи нефти в Азербайджане в ближайшие годы полностью будет компенсировано за счет роста мировых цен на "черное золото".

  • В Пунта-дель-Эсте открылась площадь Республики Армения.
    Статуя раздора

    Неприятная история омрачила знаменательное событие – открытие в курортном городе Пунта-дель-Эсте на юге Уругвая площади Армении.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Машина времени: Москва 100 лет назад и сегодня
Компания Хонда представила серию роботов 3E
Робот в помощь: "Хонда" представила новых автоматизированных помощников человека
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Соцсети

Sputnikabkhazia