Беляева о вакцинации в Абхазии против гриппа: много отказов

"Дошкольного возраста у нас привито 554 ребенка, школьного – 2246 детей. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас была провальная вакцинация. В этом году ситуация выровнялась, но все же тоже много отказов. Эта прививка внеплановая, то есть добровольная, и здесь возникает большое противодействие со стороны родителей. ОРЗ и ГРИПП — это разные заболевания, вызываются совершенно разными вирусами. И многие родители говорят, что прививка неэффективна, потому что дети все равно болеют. Но болеют они ОРЗ, а прививка против гриппа не защищает от ОРЗ и ОРВИ", — сказала Беляева. Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.