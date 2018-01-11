18:18 11 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Алла Беляева
© Фото: Алла Беляева

Беляева о вакцинации в Абхазии против гриппа: много отказов

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, сколько привитых детей от гриппа дошкольного и школьного возраста по городу Сухум.

"Дошкольного возраста  у нас привито 554 ребенка, школьного – 2246 детей. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас была провальная вакцинация. В этом году ситуация выровнялась, но все же тоже много отказов.  Эта прививка внеплановая, то есть добровольная, и здесь возникает большое противодействие со стороны родителей. ОРЗ и ГРИПП — это разные заболевания, вызываются совершенно разными вирусами. И многие родители говорят, что прививка неэффективна, потому что дети все равно болеют. Но болеют они ОРЗ, а прививка против гриппа не защищает от ОРЗ и ОРВИ", — сказала Беляева. Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

По теме

Победить грипп: десять советов
Грипп: обнаружить и обезвредить
Арчелия: в Абхазии нет эпидемии гриппа



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница, пограничники
    Четкая граница

    Казахстан утвердил государственную границу с Туркменистаном – ее протяженность составила 458,3 километра.

  • Технические работы на комплексе автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке улиц. Архивное фото
    Умный Бишкек

    Правительство Кыргызстана подписало соглашение с китайской компанией Huawei Technologies Co. Ltd о реализации проекта "Умный город".

  • Объявление внука на час
    Социальный внук

    Молодой человек из Гродно вызвался стать "внуком на час" и помогать пенсионерам решать мелкие бытовые дела за почасовую плату.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    Достояние республики

    Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.

  • Каунасский замок в Старом Городе
    Литовцы, вернитесь!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.

  • Танк ИС-3 в Корнештах
    Не побоялись танка

    Танк ИС-3, установленный в качестве памятника советской армии в Унгенском районе Молдовы, осквернили вандалы, облив его краской.

  • Таджикские денежные знаки Сомони
    Сколько-сколько?

    Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заинтересовался повышением цен на продовольственные товары.

  • Интервью скульптора Пола Дэя Фонду им. Ислама Каримова
    Московский Регистан

    Британский скульптор рассказал о композиции памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве.

  • Архивное фото военно-спортивной игры Десант Утриа
    Десант в прошлое

    Эстонскую Нарву вновь "отобьют" у Красной армии: военно-спортивная игра "Десант Утриа", по замыслу ее организаторов, напомнит о событиях почти вековой давности.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Машина времени: Москва 100 лет назад и сегодня
Круизный лайнер попал во власть циклона-бомбы
Круизный лайнер попал во власть циклона-бомбы
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Соцсети

Sputnikabkhazia