Швыткин: Запад мог координировать атаку дронов на базы РФ в Сирии

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин рассказал об атаке дронов на российские военные базы в Сирии.

По данным Минобороны России, в ночь на 6 января была сорвана атака дронов на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе — сбито 13 "малоразмерных воздушных целей". Военные отметили, что использованные при нападении инженерные решения "могли быть получены только от одной из стран, обладающей высокими технологическими возможностями".

В беседе на радио Sputnik Швыткин отметил, что дроны представляют серьезную опасность для российских баз в Сирии.

"Министерство обороны РФ серьезно отнеслось к случаю наступления дронов на российские военные базы в Сирии. Самая большая опасность в том, что террористам могут способствовать соответствующие спецслужбы западных стран", — заявил Швыткин.

По его словам, некоторые составляющие дронов — западного производства, беспилотники стали очень опасной угрозой для любой системы обороны.