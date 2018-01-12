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Астанда Зухба
© Фото: предоставлено Астандой Зухба

Зухба о лечении гриппа: постельный режим и обильное питье

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Что делать, если ребенок заболел, какие лекарства необходимо принять, а от каких лучше отказаться, о режиме питания в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала практикующий педиатр Асмат Зухба.

"Когда заболевание начинается с резкого повышения температуры тела, ломоты в суставах, боли в мышцах, выраженной головной боли, першения в горле и сухого кашля, не нужно идти на работу, детсад или школу, а следует соблюдать строгий постельный режим и обильное питье  – вода с добавлением лимона или клюквенный морс. Также необходимо принимать противовирусные препараты, и чем раньше, тем  длительность заболевания вирусом гриппа будет короче",  — сказала Зухба.

Какие лекарства посоветовала принимать при вирусе гриппа педиатр Асмат Зухба, слушайте в аудиофайле.

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