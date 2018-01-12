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Камо Мелкумов
© Sputnik / Илона Хварцкия

Мелкумов: сама природа оберегает леса Абхазии от захватнической рубки

Радио
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О лесосечных работах в Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов.

По словам Мелкумова, в советские годы на рубеже 60-70-х годов в лесах Республики Абхазия вырубалось примерно 600 тысяч кубометров леса, в основном бука и пихты. В низменных галских территориях вырубалась ольха. В настоящее время ежегодный лесосечный фонд составляет 40-50 тысяч кубометров. 

"Что касается вывоза. Ежегодно правительство Абхазии утверждает лесосечный фонд. Он формируется на основе индикативного плана. Лесхозы, исходя из предыдущих годовых объемов, в соответствии со своими возможностями планируют работу. Цифра 50 тысяч кубометров в год сформировалась после множества дебатов, участие в которых принимали представители науки, лесного хозяйства, экономисты, специалисты Института леса из России. Все пришли, что данная цифра будет оптимальной для Абхазии. Но приблизиться к этой цифре мы смогли всего лишь один раз в 2004 году, а в среднем 30-40 тысяч кубометров леса – это реальные объемы заготовки. Тем же самым ежегодным Постановлением Кабмина о принятии лесосечного фонда, закладывается сумма экспортных вывозов. Она варьируется в пределах 20-30 тысяч кубометров в зависимости от ситуации на мировом рынке. Были годы, когда заготовленная древесина из-за катаклизмов экономического характера практически не была реализована, готовый лес пришлось переводить на наиболее малоценную продукцию", — рассказал Мелкумов в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Он также отметил, что специфика субтропических лесов не позволяет применять методики, которые применяются в равнинных лесах России.

"Допустим, условно вырубается километр на километр лесной площади, проходит специальная техника, убирает все пни, затем другая техника сажает саженцы, выращенные в питомнике. Через 100-120 лет лесоруб возвращается к уже выросшему массиву. И так по кругу. В наших условиях такое невозможно сделать, потому что техника по такому рельефу не пройдет. Но природа и тут пришла к нам на помощь – все исследования ученых подтвердили тот факт, что достаточно создавать условия для возобновления леса в местах вырубок. В наших горных лесах сплошные рубки запрещены, проводится выборочная рубка. Этих правил трудно не придерживаться, потому что не везде техника подходит. Природа сама регулирует этот процесс, даже если у кого-то есть захватнические намерения, это все равно не получится", — отметил Камо Мелкумов.




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