Лобанченко: бесконтрольно занимаясь фитнесом, можно стать калекой

"Жители регионов обычно повреждают спину, перетаскивая непомерные тяжести, а у городских боли возникают в основном из-за сидячего образа жизни. Но есть и те, кто получил травмы при падении и даже из-за бесконтрольных занятий спортом", — сказала Sputnik Лобанченко.

Она подчеркнула, что занятия в фитнес-залах и поднятие гирь и штанг без должного контроля, а также переоценка своих возможностей в быту могут привести к печальным последствиям — люди рискуют стать калеками.

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