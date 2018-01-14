22:51 14 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Ольга Лобанченко
© Sputnik Максат Элебесов

Лобанченко: бесконтрольно занимаясь фитнесом, можно стать калекой

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

Кандидат медицинских наук, президент Ассоциации остеопороза, доцент Ольга Лобанченко рассказала об опасности неправильных занятий спортом.

"Жители регионов обычно повреждают спину, перетаскивая непомерные тяжести, а у городских боли возникают в основном из-за сидячего образа жизни. Но есть и те, кто получил травмы при падении и даже из-за бесконтрольных занятий спортом", — сказала Sputnik Лобанченко.

Она подчеркнула, что занятия в фитнес-залах и поднятие гирь и штанг без должного контроля, а также переоценка своих возможностей в быту могут привести к печальным последствиям — люди рискуют стать калеками.

Полный комментарий медика слушайте в аудиоверсии.

По теме

Фитнес-инструктор: фрукты на ночь - витаминизированные булочки
История одного тренера, или спорт как жизнь



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    Несусветная чушь!

    Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

  • Банкноты номиналом 200 лей
    Мы вам поможем!

    Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    Несусветная чушь!

    Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Бруклинский мост, архивное фото
Невероятные мосты по всему миру
Дети-акробаты в Китае
Дети-акробаты в Китае
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia