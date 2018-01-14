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Сергей Малоземов
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Малоземов: соленые огурцы опаснее растворимой лапши

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Опасны ли глутамат натрия и другие Е-добавки, а также о пяти принципах здорового питания на радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы "Еда живая и мертвая" на НТВ Сергей Малоземов.

"Самые опасные добавки в пищевые продукты – это соль и сахар, которые убивают. Те добавки, которые мы начинаем бояться, потому что они начинаются с буквы Е – все это вещества, тщательнейшим образом проверенные и протестированные и на крысах, и на людях. Люди часто боятся, например, глутамат натрия, усилителя вкуса. Все это не правда. Глутамат натрия – тщательно протестированное вещество. Во Вьетнаме его действительно ложками добавляют в еду и никакой проблемы в этом нет. Его единственная проблема в том, что он поставляет в организм много натрия, того же самого, которого нам поставляет поваренная соль. От него повышается давление и в дальнейшем возникают проблемы, типа инсульта. Просто нужно уменьшать его количество в рационе, но в тех  дозах, в которых он содержится в растворимой лапше он не опасен. Гораздо опаснее соленые огурцы, которые мы любим потреблять на Новый год", — рассказал Малоземов в интервью радио Sputnik.

О пяти признаках здорового питания, которые сформулировал Сергей Малоземов, слушайте в подкасте. 





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