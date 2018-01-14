22:51 14 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Алексей Карнаухов
© Фото: предоставлено: Алексей Карнаухов

Карнаухов: легче исправить экологию Земли, чем искать новые планеты

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

Специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов прокомментировал Sputnik слова британского ученого Стивена Хокинга.

Продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой, считает британский физик Стивен Хокинг. Профессор предполагает, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    Несусветная чушь!

    Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

  • Банкноты номиналом 200 лей
    Мы вам поможем!

    Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    Несусветная чушь!

    Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Бруклинский мост, архивное фото
Невероятные мосты по всему миру
Дети-акробаты в Китае
Дети-акробаты в Китае
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia