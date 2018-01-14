Карнаухов: легче исправить экологию Земли, чем искать новые планеты

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Испуганные воры: как аптекари спасли новогоднюю иллюминацию в Сухуме Новогоднее оформление абхазской столицы ежегодно подвергается частичному разграблению, но, по словам начальника Управления культуры Администрации Сухума, в этом году ситуация лучше. 1540

Абхазские блюда: как правильно написать названия? Абхазский стол всегда был богат на различные блюда. Хорошо ли ты знаешь, как пишутся слова, связанные с абхазскими блюдами? Проверь свои знания. 120