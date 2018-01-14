Карнаухов: легче исправить экологию Земли, чем искать новые планеты

Продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой, считает британский физик Стивен Хокинг. Профессор предполагает, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена.
Специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов прокомментировал Sputnik слова британского ученого Стивена Хокинга.
Продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой, считает британский физик Стивен Хокинг. Профессор предполагает, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена.
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Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.