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Фитнес-тренер Мария Буракова
© Фото из личного архива Марии Бураковой

Тренер Буракова: что надо есть, чтобы похудеть

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Дипломированный фитнес-тренер, инструктор групповых программ Мария Буракова рассказала Sputnik Эстония, каким образом можно вернуть себе форму после затянувшихся новогодних праздников.

ождественские и новогодние застолья у многих любителей широких празднований обернулись лишними килограммами на боках и необходимостью вернуть себе как минимум прежний вес.

Мария Буракова категорически не рекомендует резко садиться на строгую диету, создавая тем самым дополнительный стресс организму. Чтобы начать худеть, необходимо выполнять совершенно простые и нехитрые правила — больше двигаться и правильно питаться.

В домашних условиях достаточно выделять 20-30 минут для кардио-упражнений. "Это могут быть прыжки на месте, приседания, отжимания, упражнения на пресс. Их необходимо выполнять комплексно по несколько раз. Они не только помогут скорректировать талию, но и укрепить все тело", — отметила Буракова в интервью Sputnik. Хорошим дополнением станут частые прогулки на свежем воздухе, поход в бассейн или на каток.

Что касается питания, по словам Бураковой, в первую очередь необходимо исключить быстрые углеводы: булочки, тортики, конфеты и так далее. Если человек все же испытывает стресс из-за их отсутствия, тогда стоит сократить их количество и лакомиться только в первой половине дня. Лучше всего перейти на белковую пищу, а в качестве гарнира готовить себе рис, гречку или макароны твердых сортов. Не стоит забывать и о салатах из свежих овощей и зелени.

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