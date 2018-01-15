Гулия о чистке организма: только под контролем врача

От периодических перееданий организм нуждается не только в разгрузочных днях, но и очистке, тем более после новогодний праздников. Как правильно очистить организм от шлаков в интервью Sputnik Абхазия рассказала врач-гастроэнтеролог Херсина Гулия.

"Организм может сигнализировать о зашлакованности в виде нарушении стула, чередовании запоров, либо склонностью к диарее, головной боли, хронической усталости, нарушении сна, раздражительности, могут появиться различные кожные высыпания. Процесс очищения организма от шлаков и токсинов — скорая помощь для вашего организма, особенно после новогодних праздников. При очистке также можно избавиться от лишнего веса, но необходимо пройти обследование у врача – диетолога и гастроэнтеролога, который определит, к какому виду очищению отдать предпочтение. Существует несколько вариантов очищения организма от шлаков — детокс-водой — самый быстрый вид очищения, но при этом самый вредный. Также существует очищение организма соком. Рацион, режим и время приема определенных продуктов определяет врач. В этот рацион в основном входят овощные и фруктовые соки. Также существует сыроядение, то есть потребление фруктов и овощей в сыром виде, без термообработки. Без контроля врача эти процедуры совершать запрещается", — сказала Гулия.

О противопоказаниях очистки организма, и как поддерживать организм после нее слушайте в аудиофайле.