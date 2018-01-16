Скорик о сальмонеллезе: в Абхазии случаев не выявлено

О том, какую работу проводит санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии для того, чтобы предупредить кишечные инфекции, в частности, сальмонеллез, в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказала главный государственный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"В течение 2017 года ситуация с сальмонеллезом в Абхазии была благополучной, не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая сальмонеллеза. В предыдущие годы такие случаи были, но все они были связаны с бытовым употреблением неправильно приготовленных продуктов. Наиболее опасным источником сальмонеллеза являются куриные яйца. И если их использовать термически необработанными, в частности, делать белковый крем для кондитерских изделий либо домашнее мороженое, необходимо яйца обрабатывать. Сперва они замачиваются в теплом растворе соды, затем дезинфицируются, ополаскиваются, только потом белок может быть применен в сыром виде", — рассказал Людмила Скорик вы беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Число пострадавших в массовом отравлении в кафе в Улан-Удэ увеличилось до 125 человек, 76 госпитализированы, сообщили во вторник РИА Новости в территориальном центре медицины катастроф Бурятии. Число детей из кадетской школы в подмосковных Люберцах, попавших в больницы в связи с отравлением, достигло 50, также госпитализированы 12 взрослых, сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.



