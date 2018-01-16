Юденков: в России безналичные расчеты вытеснят бумажные деньги

"Центральный Банк России по своему балансу показывает, что он выпустил в обращение наличных денег 8,5 триллионов рублей. Убираем детей, делим на 100 миллионов, получаем приблизительно, что у каждого из нас в кошельке должно быть 100 тысяч рублей. Конечно мы не носим такие деньги. В будущем будут в основном безналичные расчеты, но у всех на руках останутся мелкие деньги, которые действительно нужны в обиходе. Не будем забывать, откуда взялись деньги – для того, чтобы избежать бартера. И здесь человечество может придумать еще какие-то способы сопоставления стоимости произведенных товаров. Не обязательно это будут бумажные или безналичные деньги. Биткоины, которые появились сейчас – это такой вызов и государству, и банкам, и бизнесу по поводу того, что подтверждение собственности активов может быть осуществлено на совершенно новом принципе, не связанное с государством, с политическим строем, с банком. И в этом смысле развитие технологий нам открывает просто фантастическое будущее. Если говорить про Россию, то в ближайшее время количество безналичных расчетов будет расти и количество бумажных денег будет вытесняться", — сказал Юденков в интервью Sputnik.