Гамисония о Владимире Аршба: был твердым в военном деле и мягким в быту

"Сегодняшняя весть для друзей Владимира Георгиевича очень печальная, для нас это просто смертельный удар. Никто не ожидал этого, он был еще молодым. С ним мы познакомились в самом начале войны. Это было в Ткуарчале. На короткое время он со своей группой оказался там. Впервые мы увидели, что такое настоящий специалист своего дела, человек, знающий военное дело. Тогда еще не было Восточного фронта, город только-только приходил в себя, еще не был даже замкнут блокадой. Но в Ткуарчале уже появилась эта первая вооруженная группа, вокруг которой начали появляться военные формирования. Георгиевич отдал, как я помню, первые приказы, связанные с обороной дороги, моста. И это было настолько профессионально и грамотно, что до конца войны эти его приказы получили свое распространение. Это был человек особого характера. Насколько твердым он был в военном деле, профессионально жестким, настолько мягким, общительным, добрым в быту", — рассказал Илья Гамисония.

Государственный, политический и военный деятель Абхазии Владимир Аршба скончался во вторник 16 января.

Владимир Аршба родился 8 мая 1959 года в Тбилиси. В 1980 году окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознаменное училище. Служил в Группе советских войск в Германии.

В 1991 года Владимир Аршба был назначен военным комиссаром Ткуарчала. В 1992 году стал командиром отдельного батальона специального назначения полка Внутренних Войск, который в марте 1992 года занимал оборону по реке Ингур. Участвовал в Отечественной войны народа Абхазии, был ранен.

В сентябре 1992 году Аршба назначен командующим Вооруженными силами Абхазии. С 11 октября 1992 года стал исполняющим обязанности Министра обороны Абхазии.

С весны 1993 года — министр обороны Абхазии.

В апреле 1993 года, по состоянию здоровья, был освобожден от должности министра обороны и назначен советником Председателя Верховного Совета Абхазии по военным вопросам, позднее военным комиссаром Абхазии.

С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника Президента Абхазии по военным вопросам. С 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы.