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Илья Гамисония
© Фото: предоставлено: Ильей Гамисония

Гамисония о Владимире Аршба: был твердым в военном деле и мягким в быту

Радио
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О своем друге, государственном, политическом и военном деятеле Владимире Аршба на радио Sputnik Абхазия вспоминает начальник отдела кадров Минобороны республики, кавалер ордена Леона Илья Гамисония.

"Сегодняшняя весть для друзей Владимира Георгиевича очень печальная, для нас это просто смертельный удар. Никто не ожидал этого, он был еще молодым. С ним мы познакомились в самом начале войны. Это было в Ткуарчале. На короткое время он со своей группой оказался там. Впервые мы увидели, что такое настоящий специалист своего дела, человек, знающий военное дело. Тогда еще не было Восточного фронта, город только-только приходил в себя, еще не был даже замкнут блокадой.  Но в Ткуарчале уже появилась эта первая вооруженная группа, вокруг которой начали появляться военные формирования. Георгиевич отдал, как я помню, первые приказы, связанные с обороной дороги, моста. И это было настолько профессионально и грамотно, что до конца войны эти его приказы получили свое распространение. Это был человек особого характера. Насколько твердым он был в военном деле, профессионально жестким, настолько мягким, общительным, добрым в быту", — рассказал Илья Гамисония.  

Государственный, политический и военный деятель Абхазии Владимир Аршба скончался во вторник 16 января.

Владимир Аршба родился 8 мая 1959 года в Тбилиси. В 1980 году окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознаменное училище. Служил в Группе советских войск в Германии.

В 1991 года Владимир Аршба был назначен военным комиссаром Ткуарчала. В 1992 году стал командиром отдельного батальона специального назначения полка Внутренних Войск, который в марте 1992 года занимал оборону по реке Ингур. Участвовал в Отечественной войны народа Абхазии, был ранен.

В сентябре 1992 году Аршба назначен командующим Вооруженными силами Абхазии. С 11 октября 1992 года стал исполняющим обязанности Министра обороны Абхазии.

С весны 1993 года — министр обороны Абхазии.

В апреле 1993 года, по состоянию здоровья, был освобожден от должности министра обороны и назначен советником Председателя Верховного Совета Абхазии по военным вопросам, позднее военным комиссаром Абхазии.

С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника Президента Абхазии по военным вопросам. С 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы.




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