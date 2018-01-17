Самыкбаева: будущее за профессиями, которых пока нет

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она отметила, что с развитием инновационных технологий придется осваивать профессии, которых пока нет.

"Наступает эра, когда невозможно будет что-либо сделать без применения современных технологий. Любая профессия в недалеком будущем потребует от человека знаний и умений в области инновационных технологий", — заявила Самыкбаева.

По ее словам, даже профессия педагога будет напрямую связана с программированием и информационными технологиями, так как учителя станут для детей навигаторами в этой сфере.

"Поэтому мы проводим для подрастающего поколения мероприятия типа "Час кода", где специалисты из разных компаний обучают детей программированию роботов, объясняют, как пользоваться новыми технологиями", — сказала эксперт.

Она добавила, что уже сегодня врачи должны уметь работать со специальной аппаратурой, а архитекторы — рисовать 3D-проекты.