Голубовский о будущем биткоина: не умрет от падения

Курс биткоина упал более чем на четверть за 24 часа, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Согласно информации портала, по состоянию на 01.50 мск биткоин подешевел на 25,1% до уровня в 10,5 тысячи долларов впервые с 1 декабря 2017 года.

Биткоин – децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую можно "майнить" с помощью вычислительных устройств.

Сервис CoinMarketCap позволяет узнать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор вычисляет данные более чем с 20 бирж.

Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейшую судьбу биткоина.

"Это уже было. Если вы посмотрите на историю биткоина, был взлет до тысячи, потом обвал и в течение года он "лежал", пока не пришла новая волна инвесторов, интересующихся этой темой. Биткоин – это аналог пузыря "доткомов" начала нулевых. Он никуда не денется – это целая индустрия уже, целая новая отрасль. Точно так же, как интернет не умер оттого, что обвалился пузырь "доткомов", криптовалюта не умрет от этого падения. Новостной повод для падения – ситуация в Южной Корее, где сначала все криптовалюты легализовали, потом посмотрели, какой ажиотаж это вызвало, поняли, что это может представлять угрозу национальной экономике, если значительная часть сбережений людей уйдет в виртуальную реальность, и сейчас они подумывают это дело запретить или ограничить. Если весь прошлый год все это росло на теме легализации, то сейчас падает на теме ужесточения регулирования. Так что это неудивительно", – отмечает Дмитрий Голубовский в интервью радио Sputnik.