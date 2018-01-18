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Роман Билецкий
© Фото: из личного архива Романа Билецкого

Тренер: правильное питание и умеренные нагрузки – путь к похудению

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Персональный тренер Роман Билецкий в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, как правильно питаться, занимаясь в тренажерном зале, чтобы избавиться от надоевших лишних килограммов.

Лишний вес является верным попутчиком того, кто ведет малоподвижный образ жизни, традиционно трудится с 9-00 до 18-00 на рабочем месте в офисе, неправильно питается. Еще хуже чувствует себя тот, кто после обитания в "аквариуме офисного планктона" идет в бар, чтобы выпить пару-тройку бокалов пива, выкурить сигаретку-другую, ссылаясь на усталость и полученный за день стресс.

Между тем, как известно, набрать лишние килограммы легко, а вот сбросить их — настоящая проблема. Некоторые люди стараются взять себя в руки и пойти в тренажерный зал в надежде на то, что, если они по часу будут проводить на беговой дорожке, или до изнеможения качать пресс, ненавистные жировые складки исчезнут в мгновение ока.

Однако тренеры в корне не согласны с такой постановкой вопроса и утверждают: подобный подход к тренировкам может принести вред, а не пользу, на которую надеется наивный посетитель фитнесс-центров. Чрезмерные и неправильные нагрузки в надежде похудеть могут довести даже до проблем с сердцем и сосудами, особенно учитывая лишний вес таких горе-спортсменов.

Но помимо физических нагрузок важно придерживаться правильного питания. От тренировки не будет особой пользы если, скажем, вечером после занятий в зале человек, придя домой, съест дюжину бутербродов или "сдобрит тренировку" тарелкой пельменей.
О том, как правильно питаться, занимаясь при этом в тренажерном зале, в эфире радиостудии Sputnik рассказал тренер одного из крупных фитнесс-центров Кишинева Роман Билецкий.

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