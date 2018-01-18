Отец Никита: в Крещение святая вода во всех водоемах

Об особенностях празднования Крещенского Сочельника и Крещения в Абхазии в интервью Sputnik рассказал настоятель храма Преображения Господня в селе Михайловка Отец Никита.

18 января Православная церковь отмечает день Навечерия Крещения Господня или Крещенский Сочельник. Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых.

"В ночь с 18 на 19 января верующие окунаются в водоемы. Кто не имеет такой возможности, обливается дома холодной водой. Это можно сделать и в море, и в любом водоеме. Накануне Крещения и в сам праздник одна и та же благодать подается, то есть вода имеет одинаковую силу в оба эти дня", — рассказал Отец Никита.



