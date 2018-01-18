Гопия об акции "Подари чудо": самая успешная акция "Киараз"

"Акцию "Подари чудо" мы проводим в третий раз. Она успешно стартовала, мы до сих пор осуществляем выдачу подарков нашим детям. Нам бы хотелось успеть раздать подарки до Нового года, но писем было очень много. Цель этой акции — подарить детям праздник, то, о чем они мечтают, то, что им не могут купить их родители. Регистрация закончилась на письме под номером 868, но подарки получили 800 детей. Неважно, насколько хорош подарок, главное сделать то, что попросил ребенок", — сказала Гопия.

Новогодняя акция "Киараза" "Ассир хамтас" (Подари чудо) стартовала 4 декабря. В рамках этой акции дети из малоимущих семей писали в организацию письма на имя Деда Мороза. Эта акция проходит уже третий год подряд.