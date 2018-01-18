21:17 18 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Камма Гопия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гопия об акции "Подари чудо": самая успешная акция "Киараз"

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

О результатах акции "Подари чудо", которая стартовала 4 декабря, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия сообщила исполнительный директор благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия.

"Акцию "Подари чудо" мы проводим в третий раз. Она успешно стартовала, мы до сих пор осуществляем выдачу подарков нашим детям. Нам бы хотелось успеть раздать подарки до Нового года, но писем было очень много. Цель этой акции  — подарить детям праздник, то, о чем они мечтают, то, что им не могут купить их родители. Регистрация закончилась на письме под номером 868, но подарки получили 800 детей. Неважно, насколько хорош подарок, главное сделать то, что попросил ребенок", — сказала Гопия.

Новогодняя акция "Киараза" "Ассир хамтас" (Подари чудо) стартовала 4 декабря. В рамках этой акции дети из малоимущих семей писали в организацию письма на имя Деда Мороза. Эта акция проходит уже третий год подряд.

По теме

Активисты "Киараза" исполнили 800 новогодних желаний детей



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Правительство Южная Осетия
    День выборов

    При администрации главы Южной Осетии создана рабочая группа по обеспечению проведения на территории республики выборов президента России.

  • Продукция мясоперерабатывающего предприятия, фото из архива
    Кони в яблоках

    Россельхознадзор дал разрешение нескольким азербайджанским компаниям на поставки своей продукции в Россию, одна из них занимается торговлей кониной.

  • Армяно-грузинская граница
    Попался!

    Гражданина Грузии, разыскиваемого в Российской Федерации, задержали на армяно-грузинской границе.

  • Сгоревший в Ыргызском районе автобус
    Причина беды

    Местные власти рассказали о причине пожара в автобусе в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли более 50 человек.

  • Запуск портала anticorruption.kg
    Жалоба без посредников

    Секретариат Совбеза Кыргызстана запустил специальный интернет-портал, где граждане напрямую смогут сообщать о случаях коррупции.

  • Российский эксперт, военный обозреватель газеты Комсомольская правда, полковник Виктор Баранец
    Против всех законов физики

    Известный военный обозреватель Виктор Баранец рассказал радио Sputnik Беларусь о новациях в области современных вооружений и последних разработках военпрома.

  • Флаг НАТО
    Мы вас научим!

    Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.

  • День независимости Литвы, архивное фото
    Патриот? Докажи!

    Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.

  • Георгиевская ленточка
    Не пущу!

    Гражданину Молдовы запретили въезд на Украину за то, что в автомобиле мужчины была Георгиевская ленточка и предметы с российской символикой.

  • Неформальная встреча глав государств СНГ, архивное фото
    Разложил по полочкам

    Таджикистан детально рассказал о Концепции председательства в СНГ – в Москве прошло первое в году заседание комиссии по экономическим вопросам.

  • Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
    Жертвы огня

    В результате пожара в пассажирском автобусе в Казахстане погибли более 50 граждан Узбекистана, только пятерым удалось выбраться из горящего салона.

  • Мультифункциональный спортивный центр Sõle
    Сорвало крышу

    Сданный осенью 2017 года спорткомплекс в Таллинне лишился своего крытого футбольного стадиона – навес над полем обвалился из-за непогоды.

  • Правительство Южная Осетия
    День выборов

    При администрации главы Южной Осетии создана рабочая группа по обеспечению проведения на территории республики выборов президента России.

  • Продукция мясоперерабатывающего предприятия, фото из архива
    Кони в яблоках

    Россельхознадзор дал разрешение нескольким азербайджанским компаниям на поставки своей продукции в Россию, одна из них занимается торговлей кониной.

  • Армяно-грузинская граница
    Попался!

    Гражданина Грузии, разыскиваемого в Российской Федерации, задержали на армяно-грузинской границе.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дивное озеро Байкал
Море подарков и 768 писем: активисты Киараз рассказали, как дарили чудо
Море подарков и 768 писем: активисты "Киараз" рассказали, как "дарили чудо"
На что способен человеческий мозг
Мозг человека: мал, да удал

Соцсети

Sputnikabkhazia