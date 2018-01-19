Гицба об Инвестагентстве: рассчитываем на поддержку абхазской диаспоры

"Действительно, у нас очень амбициозные планы. Будем стараться рассказывать о них периодически, создавать такие условия, при которых начинающим предпринимателям было бы проще ориентироваться, и помогать тем, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Коллектив очень тепло меня встретил, там действительно работают мотивированные специалисты с достаточным багажом знаний. Коллектив, который нацелен на результат, и я рад, что я часть этого коллектива. В нашей деятельности мы также рассчитываем на поддержку представителей абхазкой диаспоры, проживающей за рубежом. Так как, сталкиваясь с инвесторами, они задаются вопросом, вкладываются ли они? Чтобы привлечь инвестора, у нас должны быть собственные примеры. Инвесторы должны видеть, что прежде всего в экономику Абхазии вкладываются этнические абхазы. Будем привлекать бизнесменов к реализации тех или иных проектов", — сказал Гицба.