Лепехин о реинтеграции Донбасса: решение Рады не носит обязательного характера

Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Теперь дело за президентом Петром Порошенко, который должен утвердить закон. Означает ли это, что Минские соглашения, которые достигались огромным трудом, будут окончательно дезавуированы? Известный политический эксперт Владимир Лепехин дал оценку складывающейся ситуации.

"Минские договоренности сами по себе, а то, что Рада решает, само по себе. Рада не выполняла положения Минских соглашений – с какой стати страны-участники Минских соглашений должны выполнять решения рады?" – сказал Лепехин.

Если закон о реинтеграции будет подписан Порошенко и вступит в силу, то каждый залп в сторону Донецка и Луганска, в соответствии с формулировками закона, означает выстрел в сторону Российской Федерации.

Накануне в Минске состоялось очередное заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, переговорщики обсудили закон "без ознакомления с окончательным текстом".

Комментарий Генерального директора Института ЕврАзЭС Владимира Лепехина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik.