Отец Игнатий о Крещении в Камане: с каждым годом все больше людей

"В полночь по традиции, которая сложилась в Камане уже более 10 лет, мы служим Водосвятный молебен. Народ очень любит эту службу. И со всех концов Абхазии, как вы видите, приезжают. В прошлом году в течение двух-трех дней было более 30 тысяч человек. В первый год моего назначения настоятелем монастыря в Камане на Крещение прихожан было не более ста человек. Но потом уже с каждым годом людей становилось все больше и больше. И это за долгие годы приняло такой массовый характер. Мы очень благодарны нашим близким и нашим прихожанам, которые присутствуют сегодня здесь. Каманские прихожане везде – и в Гагре, и в Ткуарчале и, конечно, в Сухуме, в Гудауте. К нам также традиционно приезжают специально на праздник Крещения из Москвы, Петербурга, Геленджика. Крещение – новое рождение. Во время крещения происходит великое таинство – снисходит Святой дух с небес. Поэтому, конечно, вода – свята", — сказал отец Игнатий.