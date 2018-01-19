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Рита Пация
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Пация о Михе Лакрба: творческая личность, о которой мы не все еще знаем

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19 января абхазскому советскому писателю, драматургу и сценаристу Михаилу Лакрба исполнилось бы 117 лет. Историк кино Рита Пация в интервью радио Sputnik Абхазия вспоминает о первом абхазском профессиональном киносценаристе.

"Существует недостаточно исследованная область многогранной деятельности этого талантливого человека, и эта область кино. Он  непросто интересовался кино, в конце 20-ых годов 20 века обучался на курсах киносценаристов, на протяжении ряда лет работал штатным сценаристом,  создал десятки художественных и документальных фильмом как сценарист. В ряде фильмов был помощником и ассистентом режиссера, во многих картинах консультантом. Он один из первых абхазских кинематографистов и первый абхазский профессиональный киносценарист. Имеет место недоученность биографии, и отсюда отсутствие информации о нем, как о кинематографисте. На мой взгляд, из-за отсутствия возможности работать в кинематографе, он стал заниматься литературной деятельностью. И кино – это та область деятельности Михи Лакрба, которая осталось нереализованной. Михаил Лакрба – это богатейшая творческая личность, о которой мы не все еще знаем", — сказала Пация.

Один из самых талантливых абхазских писателей XX столетия – Михаил Александрович Лакербай родился 19 января 1901 года. Его новеллы стали известны далеко за пределами республики и переведены на многие языки мира. Визитная карточка писателя Михаила Лакрба — абхазская новелла. В Абхазии трудно найти человека, который не знает рассказов "Тот, кто убил лань", "Гость", "Аламыс".

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