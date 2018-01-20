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Роман Дбар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дбар: аномальное тепло не запустило сигнал зимней спячки бурых медведей

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О том, как аномально теплая зима повлияла на физиологию бурых медведей в Кавказском заповеднике, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар.

"Отмечу, что и по ту и по эту сторону Кавказского хребта зафиксировано большое количество медведей, которые в этом году  не впали в спячку и продолжают быть активными. Спячка медведя – это своего рода сезонная адаптация. Большая часть пищи медведя растительная, но в его рацион входит и животная пища. С наступлением холодов медведям сложно добывать себе эту пищу, поэтому они, запасаясь подкожным жиром, на весь зимний период впадают в состояние покоя, когда их физиология становится адаптированной к этим условиям. У них замедляется дыхание, снижается температура тела, они медленнее расходуют запасы жира, которые накопили за весну и лето. Когда медведи оказываются в условиях аномально теплой зимы, как в этом году, сигнал к переходу к зимней спячке не был запущен в природе. Медведи не отреагировали на этот сигнал, потому что он был очень слабым. Подобные явления случаются раз в 20-30 лет, а может и реже", — рассказал Роман Дбар.  

На территории Кавказского заповедника более 150 бурых медведей не залегли в зимнюю спячку, а помешали им, по мнению российских специалистов, аномально теплая погода и "мигранты" из заповедников Абхазии.





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