Дбар: аномальное тепло не запустило сигнал зимней спячки бурых медведей

"Отмечу, что и по ту и по эту сторону Кавказского хребта зафиксировано большое количество медведей, которые в этом году не впали в спячку и продолжают быть активными. Спячка медведя – это своего рода сезонная адаптация. Большая часть пищи медведя растительная, но в его рацион входит и животная пища. С наступлением холодов медведям сложно добывать себе эту пищу, поэтому они, запасаясь подкожным жиром, на весь зимний период впадают в состояние покоя, когда их физиология становится адаптированной к этим условиям. У них замедляется дыхание, снижается температура тела, они медленнее расходуют запасы жира, которые накопили за весну и лето. Когда медведи оказываются в условиях аномально теплой зимы, как в этом году, сигнал к переходу к зимней спячке не был запущен в природе. Медведи не отреагировали на этот сигнал, потому что он был очень слабым. Подобные явления случаются раз в 20-30 лет, а может и реже", — рассказал Роман Дбар.

На территории Кавказского заповедника более 150 бурых медведей не залегли в зимнюю спячку, а помешали им, по мнению российских специалистов, аномально теплая погода и "мигранты" из заповедников Абхазии.



