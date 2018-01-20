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Инга Тания
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Тания: трех самок переднеазиатского леопарда скоро выпустят в дикую природу

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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (25)
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О причинах гибели самки переднеазиатского леопарда на территории Кавказского заповедника и о том, как Минприроды России планирует продолжать работу по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе, на радио Sputnik Абхазия рассказала заместитель директора Рицинского реликтового национального парка, доцент АГУ Инга Тания.

Самка переднеазиатского леопарда Виктория была найдена мертвой на территории Кавказского заповедника, сообщила пресс-служба Минприроды России.

"Я подготовила труды Рицинского реликтового национального парка со статьей о переднеазиатском леопарде в Абхазии. И вчерашняя новость о гибели леопарда меня очень сильно тронула. Со слов Умара Семенова, заведующего Центром по восстановлению леопарда на Кавказе, Виктория погибла в результате неудачной охоты на крупного зверя. Точная причина гибели в настоящее время выясняется. В дикой природе идет постоянная борьба между хищниками и жертвами, выживает сильнейший. В данном случае, борясь за свою жизнь, жертва оказалась сильнее хищника. Это и есть естественный отбор. Но всем нам не надо расстраиваться. По сообщению Минприроды России, в дикую природу будут выпущены три самки для продолжения реинтродукции леопарда на Кавказе", — сообщила Инга Тания.  

В середине июля 2016 года для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в дикую природу были выпущены три переднеазиатских леопарда: самка Виктория, самцы Килли и Ахун.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).


Темы:
Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (25)



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