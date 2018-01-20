Тания: трех самок переднеазиатского леопарда скоро выпустят в дикую природу

Самка переднеазиатского леопарда Виктория была найдена мертвой на территории Кавказского заповедника, сообщила пресс-служба Минприроды России.
"Я подготовила труды Рицинского реликтового национального парка со статьей о переднеазиатском леопарде в Абхазии. И вчерашняя новость о гибели леопарда меня очень сильно тронула. Со слов Умара Семенова, заведующего Центром по восстановлению леопарда на Кавказе, Виктория погибла в результате неудачной охоты на крупного зверя. Точная причина гибели в настоящее время выясняется. В дикой природе идет постоянная борьба между хищниками и жертвами, выживает сильнейший. В данном случае, борясь за свою жизнь, жертва оказалась сильнее хищника. Это и есть естественный отбор. Но всем нам не надо расстраиваться. По сообщению Минприроды России, в дикую природу будут выпущены три самки для продолжения реинтродукции леопарда на Кавказе", — сообщила Инга Тания.
В середине июля 2016 года для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в дикую природу были выпущены три переднеазиатских леопарда: самка Виктория, самцы Килли и Ахун.
Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).