Федорович об объятиях: все дети кинестетики

"Обниматься – это же здорово. Для целой части населения, относящейся к кинестетикам, объятия – это вообще структура, главное, что их может в жизни поддержать. Дети практически в ста процентах кинестетики. Для них это вход в мир, для них это возможность быть принятыми, защищенными, признанными. А по мере взросления мы немного становимся сдержаннее. Вопрос о том, сколько это должно быть по количеству и в какой форме, в каком качестве, на мой взгляд, открытый", — сказал врач в интервью радио Sputnik.

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий.



