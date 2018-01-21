Мзия Квициния о религии в Абхазии: абхазы всегда были веротерпимы

О роли религии в абхазском обществе, о том, как принятие православия отразилось на нравах проживающих на территории Абхазии народов, на радио Sputnik Абхазия во Всемирный день религии рассказала религиовед, доцент АГУ Мзия Квициния.

"Религия для абхазского народа и всех народов, проживающих на нашей территории, всегда играла важную роль. Иногда были такие периоды, когда религия играла исключительно позитивную роль, а иногда, к сожалению, наоборот, если вспомним период махаджирства. Один из аргументов в колониальной политике Российской Империи был именно религиозный вопрос. Депортация части абхазов в Османскую империю происходила по религиозному принципу, то есть по принадлежности к исламу и по симпатиям Оттоманской Порты. А вообще, можно сказать, что абхазы никогда не отличались религиозной нетерпимостью, всегда были веротерпимы. И сегодня в условиях канонического противостояния и разногласий между представителями православной церкви мы проявляем терпимость друг к другу, а также терпимость к носителям других религий. Абхазы всегда ценили и ценят именно своего бога Анцва", — рассказала Мзия Квициния.

Ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН в мире отмечается Всемирный день религии.