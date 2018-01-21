Долгополов: корейцы окажут теплый прием спортсменам из России на Олимпиаде

Сеул активизирует группу поддержки российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом заявил председатель Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея.
"Я раз пять бывал в Пхенчхане, нас там действительно ждут с распростертыми объятиями. Корейцы готовы нам оказать самый теплый прием. Они безо всякого энтузиазма принимали санкции, которые против нас предприняли МОК и ВАДА. Корейцы говорили, что ждут русских спортсменов, что специально создадут несколько групп поддержки, которые будут их поддерживать. Меня они попросили написать на русском языке плакат в поддержку русских спортсменов. Особенно активно создаются группы поддержки в столице Олимпийских игр, в самом городе Пхенчхане. Люди там настроены очень доброжелательно по отношению к нам. Я уверен, что это очень нам поможет. Мы попадаем в очень дружелюбное окружение, корейцы будут нас приветствовать совершенно искренне и от всей души", — рассказал в интервью радио Sputnik Николай Долгополов.