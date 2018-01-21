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Николай Долгополов
© Sputnik Александр Натрускин

Долгополов: корейцы окажут теплый прием спортсменам из России на Олимпиаде

Радио
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Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов о поддержке российских спортсменов на Олимпиаде в Северной Корее.

Сеул активизирует группу поддержки российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом заявил председатель Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея.

"Я раз пять бывал в Пхенчхане, нас там действительно ждут с распростертыми объятиями. Корейцы готовы нам оказать самый теплый прием. Они безо всякого энтузиазма принимали санкции, которые против нас предприняли МОК и ВАДА. Корейцы говорили, что ждут русских спортсменов, что специально создадут несколько групп поддержки, которые будут их поддерживать. Меня они попросили написать на русском языке плакат в поддержку русских спортсменов. Особенно активно создаются группы поддержки в столице Олимпийских игр, в самом городе Пхенчхане. Люди там настроены очень доброжелательно по отношению к нам. Я уверен, что это очень нам поможет. Мы попадаем в очень дружелюбное окружение, корейцы будут нас приветствовать совершенно искренне и от всей души", — рассказал в интервью радио Sputnik Николай Долгополов.





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