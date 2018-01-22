Садыхов о поддержке США курдов: провоцируют Турцию

По его мнению, несмотря на то, что Россия провозгласила о полной победе в Сирии, противостояние на территории этой страны будет продолжаться. В том числе — противостояние геополитическое. Как отметил политолог в интервью Sputnik Азербайджан, взаимоотношения между США и Россией найдут отражение в событиях, разворачивающихся на сирийской территории. По словам Садыхова, Сирия уже давно превратилась в поле раздора, поделенное на сферы влияние между Россией, США, Турцией и Ираном. США, так же как и другие игроки, хотят продолжать контролировать ситуацию в этой стране, поэтому делают ставку на курдские повстанческие отряды. Это в свою очередь очень злит Турцию, которая уже наносит удары по курдам на территории Сирии. Дальнейшая поддержка курдов американцами может серьезно обострить отношения между Анкарой и Вашингтоном, считает Фикрет Садыхов.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. По просьбе сирийских властей Россия поддержала в Сирии правительственные войска, которые ведут борьбу с вооруженными боевиками оппозиции и террористами "Исламского государства"* и других группировок. Российская авиация регулярно совершала удары по позициям боевиков.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российского военного контингента из Сирии в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого в Сирии действует российский центр по примирению.