Смирнов: любая информация чуть-чуть фейковая

Директор Института политической социологии РФ Вячеслав Смирнов считает, что из любой новости можно сделать фейк.
По его словам, можно подать ее как в позитивном ключе, так и в негативном ключе.
"Объявление какой-либо новости фейковой предполагает, что она сама по себе находится на грани и ее не продвигают с использованием больших финансовых возможностей. Но если какую-то новость кто-то все же продвигает, то бороться с ней невозможно", — заявил он в эфире радио Sputnik.
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