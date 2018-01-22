Смирнов: любая информация чуть-чуть фейковая

Директор Института политической социологии РФ Вячеслав Смирнов считает, что из любой новости можно сделать фейк.

По его словам, можно подать ее как в позитивном ключе, так и в негативном ключе.

"Объявление какой-либо новости фейковой предполагает, что она сама по себе находится на грани и ее не продвигают с использованием больших финансовых возможностей. Но если какую-то новость кто-то все же продвигает, то бороться с ней невозможно", — заявил он в эфире радио Sputnik.

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