Агрба: надеюсь, что в Абхазии появится центр занятости и биржа труда

О работе нового Трудового кодекса, вступившего в силу 1 января 2017 года, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Джон Агрба.

Что касается безработицы, со вступлением в силу нового Трудового кодекса, прекратил работу другой закон "О занятости населения", — сказал Агрба

"В нем прописывалось, как понимать саму суть безработицы. К сожалению, сейчас термина такого, который определяет, что такое "безработный", в Абхазии нет. Здесь предстоит разработать нормативно-правовые акты, здесь нам должны помочь и Минфин, и Госстатистика", — сказал Агрба.

Международная организация труда дает рекомендации странам для определения понятия "безработный".

"Там безработными считаются те люди, которым от 15 до 72 лет, которые способны работать, которые ищут работу и которые зафиксированы на бирже труда. Есть еще и комиссии, которые исследуют, они специально ездят, проводят опрос населения. К сожалению, в Абхазии ни центра занятости, ни биржи труда нет. Но я надеюсь, что, если мы будем расти экономически, они появятся", — сказал Агрба.