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Александр Вавилов
© Фото: Голос России

Вавилов о действиях США в Сирии: наглость силы

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Политика США в Сирии и на Ближнем Востоке в целом некомпетентна, считает профессор Дипломатической академии МИД России доктор исторических наук Александр Вавилов.

Односторонние действия США в Сирии привели Турцию в бешенство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант". По его словам, США постоянно доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов заявил радио Sputnik, что это результат некомпетентности США.

"Не зря один из американских политологов очень хорошо и правильно определил сущность американской политики. Он сказал, что наша политика – некомпетентность силы или наглость силы.  Что касается Сирии, где действия США привели Турцию в бешенство, то все это – по незнанию обстановки, связей и так далее", — отметил эксперт.




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