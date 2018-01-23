Мархолия о работе с юными талантами: когда любишь, трудностей не замечаешь

"Обещаем, что будет очень интересно потому, что программа у нас насыщенная. В программе прозвучат как абхазские песни, так и песни мировых исполнителей. Помимо вокала мы уделили большое внимание хореографии, то есть постановке каждого номера, к которому мы подошли индивидуально. Программу концерта будут вести сами дети. В студиях занимаются около 30 человек. Когда вы получаете отдачу от детей, когда вы видите, как им нравится петь, как они развиваются, когда любишь свою работу – сложности проходят сквозь пальцы. И я люблю свою работу, потому, что я от нее вижу отдачу. Я всем рекомендую ходить в музыкальную школу, потому, что для пения важно музыкальное образование", — сказала Мархолия.