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Пресс-конференция об отчетном концерте музыкальной студии Фаи Мархолия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мархолия о работе с юными талантами: когда любишь, трудностей не замечаешь

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О предстоящем отчетном концерте, посвященном учеников музыкальной студии «Некст» рассказала директор Фая Мархолия.

"Обещаем, что будет очень интересно потому, что программа у нас насыщенная. В программе прозвучат как абхазские песни, так и песни мировых исполнителей. Помимо вокала мы уделили большое внимание хореографии, то есть постановке каждого номера, к которому мы подошли индивидуально. Программу концерта будут вести сами дети. В студиях занимаются около 30 человек. Когда вы получаете отдачу от детей, когда вы видите, как им нравится петь, как они развиваются, когда любишь свою работу –  сложности проходят сквозь пальцы. И я люблю свою работу, потому, что я от нее вижу отдачу. Я всем рекомендую ходить в музыкальную школу, потому, что для пения важно музыкальное образование", — сказала Мархолия.

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