Гаспарян о Турции в сирийском кризисе: марафон по разрушенным обещаниям

"Эрдоган сам себя называет серьезным политиком. Согласимся. Да, это не какой-то "Ванечка" с улицы, который взялся руководить страной. Но ведь его же предупреждали многократно, что этот "кидок" — по-другому не назовешь — он все равно будет. Эрдогана развели с ЕС, когда ему много чего обещали, а на выходе ему скрутили кукиш. В результате, после полутора лет этого странного марафона по разрушенным обещаниям, выходит, Эрдоган и говорит о том, что складывается такое ощущение, что та помощь НАТО, которая нам вдруг потребуется, нас будут бомбить эти же самые вертолеты", — сказал Sputnik Гаспарян.