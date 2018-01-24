Карди оглы о бое Чалукяна в Ростове: завоевал право участвовать в первенстве РФ

"Это были всероссийские соревнования, которые дают право победителям участвовать в Первенстве России по боксу. В соревнованиях принимали участие более 230 спортсменов, среди которых двое спортсменов из Абхазии – Армен Чалукян и Даур Торчуа. Даур Торчуа проиграл первый бой и выбыл из соревнований, а Чалукян стал первым. Он провел четыре боя с сильными соперниками. Практически получается, что все сильнейшие спортсмены Кавказа собираются на первенстве Южного Федерального округа. Армен попал на Первенство России первым номером. Он проходил тренировку в Краснодаре, на данный момент он там тренируется и учится в спортивной школе", —рассказал Альберт Карди оглы в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу



