Рязанцев о сайте "Русского общества Абхазии": новый, но уже востребован

Об информации, которую можно получить на портале «Русского общества Абхазии», в интервью Sputnik Абхазия рассказал председатель общественного объединения Роман Рязанцев.

"На сайте опубликованы уставные, регистрационные документы, есть раздел, где представлена наша публичная отчетность, бухгалтерский и ревизионный отчет. Кроме того, посетители сайта могут найти раздел "Соотечественники". Там рассказывается о том, кто является российскими соотечественниками, какие российские государственные программы существуют в Абхазии. Рассказано также о программе добровольного переселения российских соотечественников на историческую родину в Россию", — рассказал Роман Рязанцев в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадраку Авидзба.

По словам Романа Рязанцева люди обращаются в организацию с различными вопросами. Среди них есть и граждане России, интересующиеся тем, какая поддержка им может быть оказана в республике.

Общественное объединение "Русское общество Абхазии" учреждено 21 сентября 2017 года гражданами Республики Абхазия и Российской Федерации для системного решения всех вопросов жизнедеятельности русскоязычного населения Абхазии.



