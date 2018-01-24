18:11 24 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Роман Рязанцев
© Фото: Роман Рязанцев

Рязанцев о сайте "Русского общества Абхазии": новый, но уже востребован

Радио
Получить короткую ссылку
3 0 0

Об информации, которую можно получить на портале «Русского общества Абхазии», в интервью Sputnik Абхазия рассказал председатель общественного объединения Роман Рязанцев.

"На сайте опубликованы уставные, регистрационные документы, есть раздел, где представлена наша публичная отчетность, бухгалтерский и ревизионный отчет. Кроме того, посетители сайта могут найти раздел "Соотечественники". Там рассказывается о том, кто является российскими соотечественниками, какие российские государственные программы существуют в Абхазии. Рассказано также о программе добровольного переселения российских соотечественников на историческую родину в Россию", — рассказал Роман Рязанцев в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадраку Авидзба. 

По словам Романа Рязанцева люди обращаются в организацию с различными вопросами. Среди них есть и граждане России, интересующиеся тем, какая поддержка им может быть оказана в республике.

Общественное объединение "Русское общество Абхазии" учреждено 21 сентября 2017 года гражданами Республики Абхазия и Российской Федерации для системного решения всех вопросов жизнедеятельности русскоязычного населения Абхазии.





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Репетиция парада
    Вместе мы – сила!

    Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.

  • Церемония презентации Баку Экспо 2025 в Давосе
    Добро пожаловать в Баку!

    "Баку ЕХРО-2025" презентовали в Давосе: Азербайджан успешно организовывал международные мероприятия, а значит, есть все условия для проведения выставки.

  • СНБ Армении
    Не дошли

    Служба национальной безопасности Армении задержала граждан Узбекистана, Кыргызстана и Йемена по подозрению в незаконном пересечении госграницы.

  • Флаг Латвии на здании Сейма
    Рижский сувенир

    Два шведских туриста в Риге сняли флаг Латвии, вывешенный на доме, и отправились с ним в местный McDonald’s – иностранцев оштрафовали.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    О чем она говорит?

    Бывший глава литовского МИДа считает, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент должна говорить об экономике Литвы, а не о "российской угрозе".

  • Открытие офиса связи НАТО в Кишиневе
    НАТО не пройдет!

    Количество сторонников идеи вступления Молдовы в НАТО снижается, - показал опрос социологов: "за" - всего 19,4% населения.

  • Глава центра стратегических исследований Таджикистана бывший министр иностранных дел Холикназаров Худоберди
    Два подхода

    Об отличиях во взаимодействии Таджикистана с Россией и Китаем рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Худоберди Холикназаров.

  • Ведущий стеклотарный завод Узбекистана в системе винодельческого холдинга – АО Асл ойна
    Круговорот стеклотары

    Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары – разрешат ею пользоваться только компании Coca-Cola.

  • Статуя богини правосудия Фемиды с весами
    Безотцовщина

    Суд в Эстонии удовлетворил ходатайство двух женщин, заключивших договор о совместном проживании, о внутрисемейном усыновлении ребенка.

  • Репетиция парада
    Вместе мы – сила!

    Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.

  • Церемония презентации Баку Экспо 2025 в Давосе
    Добро пожаловать в Баку!

    "Баку ЕХРО-2025" презентовали в Давосе: Азербайджан успешно организовывал международные мероприятия, а значит, есть все условия для проведения выставки.

  • СНБ Армении
    Не дошли

    Служба национальной безопасности Армении задержала граждан Узбекистана, Кыргызстана и Йемена по подозрению в незаконном пересечении госграницы.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Работа художника Сергея Габелия
Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия
В Лондоне представили автомобиль с системой распознавания эмоций водителя
Самый чуткий: как автомобиль рассказывает о эмоциональном состоянии водителя
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

Sputnikabkhazia