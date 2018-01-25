Голубовский: биткоин не анонимен

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в эфире радио Sputnik рассказал о том, кто занимался разработкой популярной криптовалюты, и причастны ли спецслужбы к ее созданию.

Появившись в 2009 году, биткоин полностью поменял стереотипы многих о расчетах за товары и услуги в мире, равно как и заставил задуматься о том, в чем лучше сохранять свои сбережения, в традиционных, устоявшихся валютах, драгоценных металлах и камнях, или все же заручиться сохранением капитала в криптовалютах.

Поначалу, незадолго после своего появления, в биткоин верили немногие, считая, что данная криптовалюта — явление временное и "вкладываться" в нее крайне опасно, а просуществует она недолго. Однако скептицизм слабел наравне с тем, как биткоин рос и укреплял свой позиции, достигнув исторического максимума своей цены в конце 2017 года.

Между тем, на фоне очевидного ослабления доллара на мировых финансовых биржах, встает вопрос: я не является ли биткоин некой резервной валютой, конкурентом "зеленого американца", разработанным спецслужбами США? И открыт ли специалистами код этой криптовалюты?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.