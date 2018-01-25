Кварацхелия: в 2018 году у футбольной команды Абхазии много работы

"Я очень благодарен всем тренерам за помощь, которую они мне оказывали. Работа была сложная. Сложности были и в Чемпионате Абхазии, и в выезде на Чемпионат по версии ConIFA на Кипр. Тем не менее там мы заняли четвертое, призовое место. У нас в 2018 году очень много работы. Команда должна выехать в Англию. Мы хотим сделать пару сборов. Уже в списках около 50 человек, которых мы будем смотреть, проверять. Есть тренеры, которые этим уже занимаются. В числе этих футболистов игроки Чемпионата Абхазии и те ребята, которые играют за пределами Абхазии. Конкуренция большая. Из них мы отберем 25 человек. Первые сборы пройдут уже в конце февраля. 22 февраля пройдет супер Кубок, а 28 февраля начнется Чемпионат Абхазии по футболу. Мы специально изменили календарь игр, чтобы национальная сборная могла подготовиться в лучшей форме", — рассказал Джума Кварацхелия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.