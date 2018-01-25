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Джума Кварацхелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кварацхелия: в 2018 году у футбольной команды Абхазии много работы

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О своем первом годе работы на посту президента Федерации футбола Абхазии на радио Sputnik Абхазия рассказал Джума Кварацхелия.

"Я очень благодарен всем тренерам за помощь, которую они мне оказывали. Работа была сложная. Сложности были и в Чемпионате Абхазии, и в выезде на Чемпионат по версии ConIFA на Кипр. Тем не менее там мы заняли четвертое, призовое место. У нас в 2018 году очень много работы. Команда должна выехать в Англию. Мы хотим сделать пару сборов. Уже в списках около 50 человек, которых мы будем смотреть, проверять. Есть тренеры, которые этим уже занимаются. В числе этих футболистов игроки Чемпионата Абхазии и те ребята, которые играют за пределами Абхазии. Конкуренция большая. Из них мы отберем 25 человек. Первые сборы пройдут уже в конце февраля. 22 февраля пройдет супер Кубок, а 28 февраля начнется Чемпионат Абхазии по футболу. Мы специально изменили календарь игр, чтобы национальная сборная могла подготовиться в лучшей форме", — рассказал Джума Кварацхелия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.




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