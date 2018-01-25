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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik. Евгения Новоженина

Захарова о конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи: уникальное мероприятие

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Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в работе конгресса национального диалога Сирии в Сочи, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 29-30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.

"Также планируется участие в работе форума министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Детальную программу мероприятия, в которых он примет участие, мы сообщим дополнительно. Конгресс. Надеемся, что все те, кто искренне желают прекращения вооруженного конфликта, будут поощрять сирийцев на занятие конструктивных позиций в ходе этого межсирийского мероприятия, которое вполне можно назвать уникальным", — заявила Захарова на брифинге.




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