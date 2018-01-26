Захарова о выборах президента РФ за рубежом: надеемся на содействие стран

В России активно идет подготовка к выборам президента. Проживающие за рубежом граждане РФ смогут проголосовать за того или иного кандидата в президента страны на одном из 365 организуемых избирательных участков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем на традиционную в подобных случаях помощь и содействие со стороны местных правоохранительных органов и профильных ведомств стран пребывания применительно к обеспечению безопасности избирательных участков и избирателей в день голосования. Что касается организации работы международных наблюдателей, то мы ожидаем, что будут работать 500 наблюдателей ОБСЕ, а также наблюдатели от других международных структур, включая СНГ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, ШОС, Аарламентскую Ассамблею ОДКБ. Мы готовы к взаимодействию со всеми из них на основе требований российского избирательного законодательства", — заявила Мария Захарова.



