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Георгий Габуния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Габуния о безналичном расчете в Абхазии: сложно, но возможно

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Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал Указ президента Абхазии Рауля Хаджимба о мерах по упорядочению налично-денежного обращения.

"В рамках этого указа есть поручение Национальному банку Абхазии, которое предполагает упрощение взноса налоговых платежей. Поручено разработать и воплотить в жизнь вопрос, связанный с внесением налогов через терминалы оплаты, то есть любой человек сможет прийти в места, где установлены терминалы, и оплатить налоги. Это упрощает процесс, не нужно будет ездить в банк, заполнять платежное поручение, все идет к тому, чтобы система оплаты налогов была упрощена. Юридические и физические лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, обязали сдавать всю свою выручку в кредитное учреждение, то есть в банк на свой расчетный счет. Конечно, это будет непривычно для наших предпринимателей, потому что ежедневно сдавать выручку в банк технически сложно, но фактически на размер налога не повлияет, если речь идет о малом и среднем бизнесе, там оплачивается спецналог, на этот налог указ не влияет. Изменилась лишь процедура того, как должен вести себя предприниматель. Конечно, это может быть будет кому-то непривычно, но эти новые правила будут только в пользу нашего государства", — сказал Габуния.




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