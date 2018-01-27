Елбакиев о причинах пожаров в школах: предписания не выполняются

"Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии два раза в год проводит проверку пожарной безопасности в школах и дошкольных учреждениях — в начале и в конце учебного года. После проверок мы даем предписания руководителям объектов. Нагрузка на электричество большая, если раньше общественные здания отапливались централизованным отоплением, то сегодня основная нагрузка ложится на электричество ". Мы можем закрыть и опечатать электрощит, если он не соответствует пожарной безопасности, но понимаем, к чему это может привести. Однако, не получается закрыть ту или иную школу, руководители объектов ссылаются на нехватку средств для устранения нарушений. Хотелось бы, чтобы более ответственно относились к противопожарной безопасности", — сказал Елбакиев.