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Сергей Штепа
© Sputnik Miroslav Rotari

Штепа о падениях: лучше всего приземлиться на "пятую точку"

Радио
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Заместитель больницы скорой медицинской помощи, хирург Сергей Штепа дал рекомендации, как правильно падать, чтобы не остаться калекой на всю жизнь.

По словам собеседника радио Sputnik, чаще всего при падении травмируется лодыжка из-за неправильной постановки ноги. Также бывает и перелом лучевой кости руки из-за того, что человек падает на одну руку, потому что во второй держит сумку.

"При падении выпустите вы эту сумку, пусть разобьется это молоко или что бы там ни было. Надо упасть на две руки, чтобы не было перелома луча в типичном месте", — отметил Штепа.

Но лучше всего, говорит врач, падать на "пятую точку", при этом обязательно поднять голову, чтобы не удариться об лед.

"Голова — самый дорогой орган в человеческом организме. И травмы могут привести к довольно сложным последствиям", — добавил врач.

Впрочем, современная медицина многое лечит, говорит Сергей Штепа. В БСМП проводятся сложные операции при переломе проксимального отдела бедренной кости, эндопротезирование тазобедренного, коленного и плечевого суставов. Но это, конечно, не говорит о том, что не надо беречься.

"Родной сустав все же лучше", — резюмировал хирург.




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