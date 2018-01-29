Светов: Сорос теряет влияние из-за социальных сетей

Предостережения Джорджа Сороса о том, что Facebook и Google представляют угрозу для общества, в интервью радио Sputnik прокомментировал политолог Юрий Светов.

Facebook и Google представляют угрозу для общества, предостерег миллиардер Джордж Сорос, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе. Слова миллиардера передает Business Insider.

"Они нагло встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для молодежи. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми. Казино разработали способы выуживать из игроков все их деньги, даже те, которых у них нет", — заявил бизнесмен.

Кроме того, по его мнению, Facebook и Google создают "монополию на свободу людей".

"Социальные сети – это серьезный конкурент Соросу. Он, благодаря средствам, накопленным в результате различных финансовых спекуляций, ощущал себя властителем умов, он создавал различные структуры, продвигал демократию соровского разлива в разные постсоветские страны. А теперь Сорос это влияние теряет из-за социальных сетей, теряет деньги, поэтому конечно с ними надо бороться", — заявил политолог в инетрвью радио Sputnik.