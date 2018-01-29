Богатырев: оружие в Сирию поставляется из стран Западной Европы

Военная операция Турции против отрядов курдов на сирийской территории может замедлить уничтожение остатков боевиков исламского "халифата", но вряд ли надолго отсрочит его. Исламский "халифат" действительно практически перестал существовать не только территориально, но, похоже, и финансово. Большую часть награбленных ценностей боевики растратили или потеряли под ударами противников.

На сегодняшний день в Сирии не осталось крупных отрядов ИГ*, но это не значит, что все боеспособные фанатики и их командиры уничтожены. В северной Сирии и на большинстве подконтрольных правительству территориях еще остаются небольшие группы террористов, которые нетрудно будет в ближайшее время добить. Но в подконтрольных повстанцам Центральной и Южной Сирии, составляющих примерно 20 процентов территории страны, ситуация сложилась более сложная.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев сообщил радио Sputnik, что основные задачи по разгрому ИГ * выполнены, идет активная разведывательно-диверсионная деятельность так называемой сирийской оппозиции, которая по сути является собранием террористических организаций, преследующих целью срыв мирного процесса в Сирии. "И эти террористы — что никем не скрывается — поддерживаются силами, за которыми стоят США и ряд стран, входящих в Лигу арабских государств", — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Это оружие поставляется и из рада стран Западной Европы, добавил он.

По его мнению, делают это спецслужбы или определенные структуры при "закрытых глазах" местных правительств. Важно, что в результате таких действий оружие попадает в руки тех, кто нацелен на дестабилизацию ситуации и предпринимает попытки расколоть Сирию на различные анклавы, используя исторические, культурные, религиозные и политические разногласия.

ИГ * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде стран мира.