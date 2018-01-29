Свищев о решении IPC: называть паралимпийцев РФ нейтральными – нарушение

Российские паралимпийцы допущены до участия в зимних Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайтеМеждународного паралимпийского комитета (IPC).
Допущенные атлеты будут выступать в пяти видах спорта в статусе "Нейтральный паралимпийский атлет" (NPA).
"Конечно мы надеялись, что наших паралимпийцев допустят и без предварительных условий, но был вариант и недопуска их вообще спортсменов. Паралимпийский комитет России не восстановлен в своих правах до сих пор, и им предстоит очень большая работа в этом вопросе. Другой вопрос, при чем тут спортсмены? Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы к паралимпийцам относились также, как поступили со спортсменами-олимпийцами. Справедливости ради надо сказать, что МОК и Международный Паралимпийский комитет – это разные организации. К сожалению, Паралимпийский комитет сделал специальную ссылку, что они разрешают участие российских спортсменов под нейтральным флагом. Они даже не разрешают нам такую аббревиатуру, как олимпийские спортсмены из России, а пишут просто нейтральные атлеты, что является вопиющим нарушением", — отметил Дмитрий Свищев.
Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.