Скворцов о "Возвращении имени": национальный абхазский проект

"Это поистине национальный абхазский проект, который спасает нашу республику и наш народ от забывчивости и потери нравственных ориентиров. Почему-то мы начинаем считать, что ВОВ была давно и этим не надо заниматься. Если так подходить к этим вопросам, дойдет очередь и до грузино-абхазской войны. До тех пор, пока любой пропавший солдат не вернулся в свою семью, мы не должны успокаиваться", — сказал Скворцов.

По словам Скворцова, необходимо оказать содействие потомкам пропавших солдат, чтобы они смогли выехать на могилы, где захоронены солдаты, и это будет первый массовый выезд жителей Абхазии в Европу.