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Скворцов Григорий
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скворцов о "Возвращении имени": национальный абхазский проект

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Темы:
"Возвращение имени" (20)
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О проекте "Возвращение имени", в рамках которого устанавливаются имена погибших узников немецких концлагерей, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал автор проекта Григорий Скворцов.

"Это поистине национальный абхазский проект, который спасает нашу республику и наш народ от забывчивости и потери нравственных ориентиров. Почему-то мы начинаем считать, что ВОВ была давно и этим не надо заниматься. Если так подходить к этим вопросам, дойдет очередь и до грузино-абхазской войны. До тех пор, пока любой пропавший  солдат не вернулся в свою семью, мы не должны успокаиваться", — сказал Скворцов.
По словам Скворцова, необходимо оказать содействие потомкам пропавших солдат, чтобы они смогли выехать на могилы, где захоронены солдаты, и это будет первый массовый выезд жителей Абхазии в Европу.

Темы:
"Возвращение имени" (20)

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